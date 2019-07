Midagi täiesti uut? Eesti hakkab pakkuma välismaalastele ettevõtteid kui teenust

Nii ettevõtte uus nimi kui ka uudne teenus kannavad nime Xolo Go. Teenuse kasutaja saab enda virtuaalettevõttele pangakonto, arveldamisteenuse ning Eesti riigiga asjaajamise korraldamises. Oma koduriigis vastutavad teenuse kliendid maksude ja muude kohustuste täitmise eest ikkagi ise.

«Kui te loote Xolo Go konto, astute te partnerlusse Xologa. Te ei oma tegelikult ettevõtet, kuid me pakume teile kõike vajaminevat, et saakiste äri ajada nii, nagu teil oleks ettevõte,» seisab ettevõtte veebilehel.