Nutitelefonid on tänapäeval vältimatu pahe tänu kõigile neile võimalustele, mida need pakuvad. Õigemini muutub nutitelefon paheks siis, kui ta on esile kutsunud nutisõltuvuse ehk olukorra, kus inimene esimesel võimalusel haarab mobiiltelefoni järele, on tal seda siis vaja või mitte. Nii saab süütust ajaviitest kiiresti ebameeldiv ajaröövel. Probleem pole uus ning nutisõltuvusega võitlemiseks on juba loodud erinevaid vahendeid sh ka telefonirakendusi, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Rakenduste seast tõuseb õige mitmel põhjusel esile Forest. Oma põhimõttelt meenutab see kunagist elektroonilist mänguasja Tamagotchit. Ainult, et vastupidise põhimõttega. Aga alustame otsast peale.

Rakenduses paned sa telefoni ekraanil kasvama puu. Erinevalt Tamagotchist ei pea aga selle puu eest mingil moel hoolt kandma, vaid vastupidi – telefon tuleb puu kasvamise ajaks rahule jätta. Kui sa hakkad telefonis kasutama teisi rakendusi, siis puu kaob st sureb. Ja see jääb kasutaja südametunnistusele. Õnnestub aga puul segamatult üles kasvada, siis teenib kasutaja sellega virtuaalseid münte. Virtuaalsetest puudest sirguvad aja jooksul metsad ning kasutaja arvele koguneb kopsakas summa virtuaalseid münte. Õnneks ei pea neid münte mõnes virtuaalses kasiinos sirgeks lööma, vaid neile on palju-palju kasulikum kasutusvõimalus. Nimelt saab nende eest istutada päris puid. Tõsi küll mitte Eestis, kuid vahet pole, puu on ka Aafrikas ja Aasias puu. Forest annetab sinu ’teenitud’ virtuaalraha eest pärisraha mittetulundusorganisatsioonile Trees for the Future ning tänaseks on Foresti annetuste eest istutatud juba ligi 470 000 päris puud! Seda pole põrmugi vähe.