Tähelepanu: Smart-ID libakontosid luuakse edasi

Salakavalate kurjategijate skeem oli üles ehitatud ilmselgelt Eesti inimeste harjumusele Mobiil-ID abil kuskile sisse logides või digiallkirju andes mitte kontrollida, kes on PIN1- või PIN2-koodi saatja ja kas kontrollnumbrid e-teenuses ja mobiilis ikka kattuvad. Lisaks on inimesed harjunud mitte just liiga kriitiliselt suhtuma kõigesse, mis neile SMSidega või e-kirjadega saadetakse.

Sellel kurikavalal petulehel tuli ohvritel Mobiil-ID abil end tuvastades sisse logida ja selleks ka SMSiga saadud PIN1 ja PIN2 sisestada, kust need otsejoones koos isikukoodiga häkkerite kätte sattusid. Just neid koode vajasid pätid selleks, et täpselt samal hetkel pihku itsitades inimestele nende endi teadmata Smart-ID konto valmis teha. Ja see õnnestuski. Üsna paljude inimeste puhul, kes moraalse kahju kõrval ka rahalist kahju said.