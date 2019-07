Facebookis läks kulutulena liikvele vana tobe kettkiri

Ma ei anna Facebookile mingit luba oma piltide, teabe, sõnumite või väljaannete kasutamiseks mitte varem ega tulevikus. Selle avaldusega teavitan Facebooki, et selle profiili ja / või selle sisu alusel on minu vastu rangelt keelatud kasutada, avalikustada, kopeerida, levitada või muul viisil tegutseda. Selle profiili sisu on privaatne ja konfidentsiaalne. Privaatsuse rikkumise kohta kehtivad kehtivad õigusaktid.

Tegelikkusega pole sellel mingisugust pistmist: Facebook on ametlikult korduvalt teatanud, et tagantjärele mingisugust turvareeglite pehmendamist ei toimu. Pigem keeratakse privaatsuse ja turvalisuse tihendeid järjest rohkem pingesse.

«Esmalt tundub, et tegemist on n-ö tavapärase kettkirjaga, mis utsitab inimesi tegutsema, hoidmaks ära halba või siis jõudmaks õnnetundeni. Hea on see, et kiri ei nõua mingile lingile klikkimist, mis võib aktiveerida arvutis pahavara. Kuid inimestele võib jääda arusaamatuks, mida selle postituse avaldamisega soovitakse saavutada. Seaduslikult ei ole võimalik ühelgi andmetöötlejal ühepoolselt tagant järele muuta avaldatud andmete kättesaadavust, staatust ega reegleid. Selle muutmise eelduseks peab olema ennekõike inimese enda tahteavaldus. Näiteks, kui inimene on ise märkinud oma postitused privaatseks (nähtavad ainult sõpradele), siis sotsiaalmeediakeskkond ei saa ise omatahtsi muuta neid postitusi avalikuks.»