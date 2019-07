„Soovime näha, kuidas teenus Eesti inimeste poolt vastu võetakse, et seda erineva telesisu puhul ka edaspidi kasutada. Näiteks USA-s on pay-per-view lähenemine vägagi populaarne ning seda kasutatakse aktiivselt erinevate spordivõistluste edastamisel,“ märkis Anton.

Kuna tegu on uue teenuse testimiseks mõeldud lahendusega, on Ivo Linna kontserti üle kandev erikanal nähtav vaid nendel Telia TV klientidel, keda pole veel üle viidud uuele Telia TV loogikale ehk kellel on endiselt kasutusel Põhipakett (mitte Mini, Standard või Premium). Valdav osa Telia TV klientidest on täna veel nn vanema paketi kasutajad ja peaksid kontserti soovi korral nägema.