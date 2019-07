Robustne

Kohe esimesest pilgust on selge, et S41 on ehitatud ühel eesmärgil ja selleks on vastupidavus. Seade on paksude kummist külgedega ning kummine on ka tagumine pool. Selle tulemusena istub ta hästi kätte ning käest libisemise ohtu karta pole. Ja kui telefon peakski kukkuma, ei ole sellest midagi hullu, kuna IP68 ja Mil spec 810G standartidele vastupidavus tagab selle, et isegi 1,8 meetri kõrguselt kõvale pinnale kukkudes ei juhtu sellega midagi. See tähendab, et seade on ka veekindel. Kriimudele aga aitab vastu panna Gorilla Glass 5 ekraaniklaas. Kogu see kindlustus muudab CAT-i küll tavapäraste nutitelefonidega võrreldes hulga paksemaks, kuid õnneks ei ole aparaat seejuures siiski väga raske, täpsemalt 218 grammi.

Nupud need nupud

Üks asi mille poolest kõnealune telefon veel paljudest teistest erineb on nupud. Nimelt on need täiesti füüsilised ja neid on päris mitu. Esiteks muidugi need, mis asuvad esiküljel ja on Androidi kasutamiseks vajalikud. Kui üldiselt on need kõikidel teistel telefonidel virtuaalsed, siis CAT-i puhul leiame ekraani alaservast kolm suurt ja kummist päris klahvi. Võib ju eeldada, et nii saab telefoni kindas käega kasutada aga tegelikkuses toimib nutiseadmel kõik siiski ekraani abil ja seega pole päris selge, miks on peetud vajalikuks siin need füüsilisel kujul alles jätta. Peale esimest päris vajutust tuleb edasi ju ikkagi ekraani toksida. Võib-olla on nupud alles lihtsalt tunde pärast aga võib-olla ka lihtsalt seetõttu, et ruumi nende jaoks ju on. S41 küljelt leiame veel traditsioonilised heli reguleerimise ja sisselülitamise klahvid ning ühe oranži, mis on programmeeritav. Selle, mida see teeb, saab kasutaja ise määrata. Ehk määrata, mida teeb topelt-vajutus ja pikk vajutus. Veel saab selle abil aktiveerida veealuse režiimi. Selle valimisel deaktiveeritakse siis puuteekraan.