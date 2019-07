Valus reaalsus: üha rängemad õnnetused elektritõukeratastega

Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas ütles Postimehele, et suvisel ajal on pealinnas iga päev lausa kolm-neli jalgrattaga, tõukerattaga või rulaga kukkujat, kes kiirabi abi vajavad

Tallinnas pakuvad täna elektritõukerataste rendi teenust kohalik Bolt ja leedulaste CityBee. Kokku on rentimiseks saadaval ligi pooltuhat tõukeratast. Liikumiskiiruse piiranguks on määratud 20 km/h ning sõita tohib nendega vaid mööda jalakäijatele mõeldud alasid ja kergliiklusteid.

Loigo tõdes, et elektritõukerataste ilmumine liiklusesse vajab seadustega reguleerimist ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on ka selle algatuse teinud.

«Ma usun, et järgmiseks hooajaks on nad meil liiklusseaduses ära reguleeritud,» ütles Loigo.

«Halvimast päästis ainult see, et plahvatuse ja leekide peale märkasid toimunut teisel pool tänavat olnud noored, kes koheselt 112-e helistasid,» kirjeldas eluhoone omanike poeg Martin Ervin. «Kui pauk käis, siis olid ka kohe leegid taga, ei mingit aeglaselt kärssamist, sest tuld võtsid ümbruses olnud raamatud ja paberid.»

Ervin lisas, et tegemist oli Hiinas toodetud rattaakuga, mis oli toodud elutuppa laadima. «Tagajärjeks on nüüd see, et üks tuba on täielikult hävinenud, aga kuumuse, suitsu ja kustutusvee tagajärjel vajab terve maja taastamist.»