Põlevkivituhk ohtlike jäätmete seast välja – kuidas see nüüd järsku ohutuks sai?

Piiravaks teguriks on just tuha liigitamine ohtliku jäätmena. Oluline aspekt on ka see, et Euroopas ja laiemalt maailmas loetakse täpselt samasuguste aluseliste omaduste söetuhad (nn Ca-rikkad kivisöetuhad) tavajäätmeteks ning need leiavad laialdast kasutust erinevates taristuobjektides. Näiteks Poolas tekkib ligniidi põletamisel aastas Eestiga võrreldavas koguses aluselisi Ca-rikkaid kivisöetuhkasid (ligikaudu 8 miljonit tonni aastas) milles valdav osa kasutatakse tagasitäitmiseks ning (kiir-)teede ehituses. Seega tuleks mõelda tuhale kui potentsiaalsele toormele ja mõelda ka uuringutele, kuidas saada selliseid tuhkasid nagu mõningates rakendustes just vaja on.