Galerii: selline uhke masin on 2020. aasta Chevy Corvette

Auto 3,2-millimeetrise klaaskapoti all olev V8-standardmootor on koguni 6,2-liitrine ja 495-hobujõuline möirapull, mis kannab nime LT2. Kiirendus 100 km/h saavutamiseks võtab aega vaid 3 sekundit. Pöördemomendi numbriks on 470. Automaatkäigukastis on käike kaheksa.

Kindlasti on Corvette’i fännid rõõmsad selle üle, et valikus on ka eemaldatava katusega versioon, eemaldatava katuse saab kenasti mahutada pagasiruumi. Juht saab vabalt muuta vedrustuse jäikust ja sõidukõrgust. Auto hinnad algavad 60 000 dollarist (pakett FE1).

Sisuliselt kogu auto kere on valmistatud alumiiniumist, süsinikfiibrit näeme vaid tagumise kaitseraua ja auto all oleva paneeli juures.