Facebook ja Google teavad isegi seda, et sa pornot vaatad

Microsofti, Carnegie Melloni ja Pennsylvania ülikooli uuringu käigus monitooriti programmi webXray abil 22 484 pornolehekülge ning tuvastati, et ka need on varustatud Google’i, Facebooki ja Oracle träkkeritega. Google’i jälgimisvidinad olid küljes näiteks 74 protsendil pornokeskkondadest, kirjutab The New York Times.

Seega saadab enamus pornosaite kasutajate andmeid suurtele sotsiaalvõrgustikele.

Tehnoloogiaettevõtted ise väidavad, et pornosaitide träkkereid ei kasutata inimestele hilisemate reklaamivalikute kuvamiseks.

Uuring tuvastas ka, et isegi kui kasutaja on määranud lehitsejas inkognito-režiimi, ei paku see mingit kaitset, sest kuigi veebilehitsemise ajalugu ei talletata küll nende brauseri ajaloos, siis ikkagi liiguvad need andmed Google’ile ja Facebookile.

Teadlased hoiatavad, et inimeste internetikasutusest lekkivate andmete väga tundlik laad on murettekitav. «Asjaolu, et täiskasvanutele mõeldud saitide jälgimise mehhanism on nii sarnane näiteks internetipoodidele, peaks olema suur punane lipp,» ütles uuringus osalenud Elena Maris The New York Timesile.