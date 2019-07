Automargid, millele vargad Eestis enim hammast ihuvad

Volkswageneid ja Mercedes-Benze on poole aastaga varastatud võrdselt kümme masinat. Tambre märkis, et enamasti langevad varaste saagiks vanemad mudelid, mille puhul loodetakse saada varuosasid.

Toyotasid on varastatud üheksal korral ning BMW-sid seitsmel korral. Võrdselt neljal korral on vargad ära viinud Renault või Volvo ning võrdselt kolmel korral Audi või Chrysleri.

Tambre nentis, et sagedamini varastatakse automarke, mida on ka liikluses rohkem. «Ehkki suur osa professionaalsetest autovarastest tuleb Eestisse lähiriikidest, siis tasub meeles hoida, et ka kohalike seas on kogemustega pikanäpumehi,» lisas ta.