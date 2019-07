Kibe tõik: uus ID-kaart ei tööta enamlevinud brauseritega

Sisseastumise infosüsteemi haldab Hariduse infotehnoloogia sihtasutus (HITSA). Selle esindaja Liisa Tagel selgitab, et uue ID-kaardi kasutamise probleemid tulenevad SAISis kasutatavast kolmanda osapoole ehk Microsofti tarkvarakomponendist.

«Koostöös RIA-ga on HITSA korduvalt püüdnud leida lahendust vastava võimekuse loomiseks, kuid uue ID-kaardi sertifikaatidega ei ole võimalik autentida vastu IIS-i veebiteenuseid brauseritega Safari (IOS keskkonnas) või Chrome,» tõdeb Tagel.

ID-kaardi tehnilise poole eest vastutav Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on muidugi eelviidatud IIS-probleemist teadlik ning on selle probleemiga pöördunud ka Microsofti poole, aga kahjuks ei ole kiiret lahendust tulnud.

«Uue ID-kaardi kasutusele võtuga on olnud ka teisi infosüsteeme, kes on IIS murega meie poole pöördunud, aga kahjuks ei ole sellele praegu lahendust pakkuda ning mitmetel puhkudel on teenusepakkuja leidnud alternatiivse lahenduse. RIA poolt jätkame suhtlust Microsoftiga,» räägib RIA esindaja Helen Uldrich.