Fotod: Peugeot 508 SW on kohal - praktiline, sihvakas, tark

Mudel ise näeb välja sihvaka, elegantse ja madala siluetiga, hoogsate kontuuridega. Uksi avades paistavad silma raamideta aknad. Eest vaadates annavad agressiivust vertikaalsed LED-tuled ja kõrge iluvõre, tagant on masin oma mustade tuledega pigem kompaktne ja jõuline.

Uus Peugeot 508 SW FOTO: Aivar Pau

Aga räägime selle mudeli peamisest omadusest - mahutavusest. Pakiruumi suurus suletud pagasikatte (lihtsalt ette-taha liigutatav) asendis on 530 liitrit. Järele proovitud: kogu telkimismatka varustus mahub vaevata ära. Kui tagumised istmed alla klappida, moodustub sileda põrandaga pakiruum kogumahutavusega koguni 1780 liitrit.

Uus Peugeot 508 SW FOTO: Aivar Pau

Elektriajamiga tagaluuki on seejuures võimalik avada nii puldist kui jalaviipega ilma käsi kasutama – see viimane pole päris korralikult tööle saadud ühegi auto puhul ja ega Peugeot’gi puhul see alati iga jalaviipega õnnestu.

Eriliseks muudab selle mudeli veel maapinnast kõigest 63,5 cm kõrgusel olev – ehk vägagi praktiliselt madal – laadimislävi. Mis puutub tagareisijaid, siis võrreldes sedaaniga on suurenenud tagumiste istmete kohal salongi lae kõrgus 40 mm jagu.

Avarust lisab ka suur klaasist panoraamkatus, mille kate on elektriajamiga suletav.

Uus Peugeot 508 SW FOTO: Aivar Pau

Auto juhiabisüsteem on elektroonikat muljetavaldavalt täis topitud. Alates vast kõige kasutatavamast adaptiivsest kiirusehoidjast (see, mis eessõitja kiirust ja lähedust arvestades sobivat tempot ja vahemaad hoiab) ning lõpetades sõiduraja hoidmise süsteemiga.

Automaatselt vahetuvad tuled, aktiveeruvad kojamehed, tuvastatakse kaamerate abil maksimaalkiirust, STOP- ja «Anna teed» kuvavad liiklusmärgid. Öösõidul lisavad turvalist infrapunakaamerad, mis metsa vahel loomade olemasolu monitoorivad. Hädaolukordadeks on olemas ka automaatne hädapidurdussüsteem, mis tuvastab jalakäijaid, jalgrattureid ja teisi sõidukeid.

Ja muidugi hea mitme erineva massaažifunktsiooniga varustatud esiistmed.

Uus Peugeot 508 SW FOTO: Aivar Pau

Kliimaseede on kahetsooniline, nii et kõrvalistuja ei pea külmetama, kui juhil palav hakkab. Kõik see on juhitav 12,3-tolliselt puutetundlikult ning eestikeelse menüüga ekraanilt.

Telefonide laadimiseks on autol koguni neli USB-porti, kuid esiistmete vahel saab mobiile laadida ka juhtmevabalt – selleks on seal alus, millel servad ümber, et telefon sõites põrandale ei libiseks.

Uus Peugeot 508 SW FOTO: Aivar Pau

Lisaks saab masinale peale panna aktiivne pimenurga jälgimise süsteemi ja 360 kraadi kaamera

Mis puutub masina juhtimisse, siis on autol uutele Peugeot’le omane väike ja kompaktne rool, mis näidikuteploki selle kohal hästi nähtavaks jätab. Vedrustus- ja dünaamikarežiimidest on normaalse kõrval Sport, Mugavus ja Eco. Sõidukogemus ütleb, et masin püsib stabiilselt teel ka suurtel kiirustel kurve võttes.

Uus mudel on eelkäijast ka koguni 70 kg kergem ning jäigema kerega

Mis mootoritesse puutub, siis on 508 SW saadaval PureTech bensiinimootorite ja BlueHDi diiselmootoritega. Valikus on kaks bensiini- ja kolm diiselmootorit 8-käigulise automaatkastiga.

Uus Peugeot 508 SW FOTO: Aivar Pau

ECO-režiimis lülitatakse automaatkäigukastiga ühendatud PureTech bensiinimootor automaatselt vabakäigu režiimi. Funktsioon on saadaval kiirusel 25 kuni 130 km/h, kui tingimused seda võimaldavad. Juhi jaoks märkamatu funktsioon vähendab käigukasti sisemist hõõrdumist ja seeläbi kütusekulu umbes 3 protsendi võrra.