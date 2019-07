Võõrad täiskasvanud võisid saada ligipääsu lastele mõeldud Facebooki sõnumirakendusele

Väljaanne The Verge avalikustas teisipäeval, et Facebook on tegelenud rakenduses vaikselt grupivestluste sulgemisega ja teavitanud lapsevanemaid võimalikust turvariskist. Samas pole tehnoloogiahiiglane teinud mitte ühtegi avalikku teadaannet. Facebook tunnistas väljaandele, et nad on saatnud viimastel päevadel laiali tuhandeid hoiatuskirju, sest avastasid mõnedest grupivestlustest tehnilise vea.

Rakendus võimaldab lastel üks-ühele formaadis alustada vestlusi ainult kasutajatega, kes on nende vanemate poolt heaks kiidetud. Grupivestluses on reeglid aga teistsugused. Kes iganes algatab grupivestluse, saab sinna lisada ükskõik millise kasutaja, kes on on tema jaoks autoriseeritud. Need kasutajad ei pruugi olla aga autoriseeritud teistele grupivestluses viibivatele isikutele. Taolise vea tulemusel said tuhanded lapsed suhelda kasutajatega, kes polnud tegelikult nende vanemate poolt heaks kiidetud.