Kuigi pikkamööda muutuvad nutiseadmetes kasutatavad akud mahukamaks, suureneb teiselt poolt ka nende voolutarve. Üha suuremad ekraanid ja võimekam raudvara, koos kümnete rakendustega nõuavad energiatagavaradest oma ja nii kestavadki nutiseadmete akud päeva või heal juhul kaks, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Tavaliselt pannakse telefon tühjaks saades laadima. Mida teha aga siis, kui oled olukorras, kus telefoni on hädasti vaja, et kättesaadav olla või pead ise endast teada andma, kuid laadimisvõimalus puudub? Näiteks võõras linnas, metsas ekseldes või muus sarnases situatsioonis, võib akus oleva energia säästmine vägagi oluliseks osutuda ja viimane energiapiisk kasutaja suuremast hädast päästa. Mida siis teha, et telefoni aku sellises situatsioonis kestaks?

Kontrolli ennast

Enamik nutiseadmete omanikest on harjunud aega parajaks tegema telefoni näppides. Uudised, Facebook jne., viidavad küll aega ja võib-olla maandavad isegi stressi, kuid kulutavad ka akut. Seega võiks pisut ette mõelda ja ennast selles osas tagasi hoida. Nuputelefonide aku just seetõttu nii kaua kestabki, et nad on mõeldud ainult helistamiseks ning muud tegevused energiat ei kuluta. Seega aitab enesekontroll oluliselt tööaega juurde võita.

Reguleeri ekraani heledust

Lihtsa asjana võiks reguleerida ekraani heledust. Suurema osa nutitelefoni esiküljest haarab enda alla ju see sama ekraan, mida on küll suur ja ilus vaadata, kuid paraku tarbib see ka suurema osa akus olevast energiast. Seetõttu mõjutab ekraani heleduse reguleerimine aku kestvust olulisel määral. Kuigi enamik telefone on seatud ekraani heledust automaatselt reguleerima, aitab selle käsitsi madalamaks seadmine aku kestvust pikendada.