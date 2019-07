Keegi ei tea, kus on Eesti tudengisatelliit

«Me katsume temaga sidet kätte saada. Probleem seisneb selles, et korraga visati välja palju väikesi satelliite. Neid jälgitakse maalt, kuid hetkel ei ole veel päris selge, milline objekt täpselt milline satelliit on, ja sestap ei teata ka, milline üleval hõljuvast parvest eestlastele kuulub,» rääkis portaalile Geenius ülikooli kosmosevaldkonna juht Rauno Gordon,

Gordoni sõnul on säärane teadmatus tavaline, eriti just siis, kui orbiidile lükatakse korraga palju väikeseid satelliite.

«Kõige tähtsamaks ja innovaatilisemaks katseks on niivõrd väikesel satelliidil kõrgsagedusliku andmeside kasutamine. Satelliidil on väike x-riba raadiosaatja ning sellele on Maal kuulajaks seatud suur 5-meetrise diameetriga kõrgsageduslik paraboolantenn TalTechi Mektorys. Teiseks oluliseks testiks on tõrkekindla arvuti-arhitektuuri katsetamine, mis peaks kosmoses radiatsioonist tulenevatest arvutusvigadest hoolimata suutma edasi töötada,» selgitas Gordon satelliidi kosmosesse lennutamise päeval.