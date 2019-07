Lekked: selline on Samsungi uus tippmobiil Galaxy Note 10

Peamine uuendus seoses pliiatsiga seisneb lekete põhjal selles, et see on varustatud nüüd funktsiooniga «Air Actions», mis võimaldab seadet juhtida ka ekraani puudutamata.

Seade ise on suure 6,3-tollise Infinity-O AMOLED ekraaniga ning varustatud Snapdragon 855 Plus protsessoriga. Mobiilil n 256 GB UFS 3.0 sisemälu.

Põhikaamera on 12-megapiksline ja seda täiendavad 16-megapiksline lainurkkaamera ja 12-megapiksline telefoto kaamera (kaugel asuvate objektide haaramiseks). Kaamera vahetab ise automaatselt ava suurust variantide f/1.5, f/1.8 ja f/2.4 vahel.

Aku mahutavuseks on 3600 mAh ning see on võimeline juhtmevabalt (15W) laadima ka teisi seadmeid.

Mobiili võimsamal versioonil Note 10+ on 6,8 tolline ekraan ning see on varustatud täiendava DepthVision ToF sensoriga. Aku mahutavuseks on sellel mudelil 4300 mAh. Väidetavalt on seadmel ümber uusim ja tugevaim Gorilla Glass 6 kaitseklaas.