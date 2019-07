See pole rõõmusõnum konsooliomanikele, kuid mobiilimängud moodustavad suurema osa videomängude turust. Eelmisel aastal teenisid peaaegu poole kogu videomängude kasumisest just mobiilidele ja tahvelarvutitele mõeldud, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Kui varasemalt olid nutitelefonide mängud eraldiseisvad arvuti omadest, siis peale Fortnite’i tulekut on eraldusjooned hakanud lahustuma. Ka siin väljatoodud mängudest mitmed on saadaval konsoolile ja arvutile, kuid osad on jällegi ainult nutitelefonile. Võimalus mängida kõikjal, on see, mis annab telefonimängudele kätte trumbid.