Huawei esitles Eestis uut keskklassi mobiili

Sellel on 16-megapiksline selfi- ja 16-megapiksline (f/1.8 ava suurusega) põhikaamera. Põhikaamerat toetab 2 MP lähedussensor udustatud tausta tekitamise võimaldamiseks.

Selfi-kaamerat on võimalik seadme ülaservast väikese elektrimootoriga välja kerida, seega puudub vajadus ekraanile nn tilga või kulmu tekitamiseks.

Seadmel on Huawei enda toodetud Kirin 710F kaheksatuumaline protsessor.

USA sanktsioonidele vaatamata on seadmes Android P tarkvaraplatvorm, mis tähendab, et seadmed on tegelikult toodetud mais enne Huawei musta nimekirja kandmist. RAMi näitajaks on 4GB ning sisemälu on 64 GB.

Full-HD+ kvaliteediga TFT LCD ekraani diagonaali pikkuseks on 6,59 tolli ning see ulatub servast servani, pikslitihedus on 391 PPI. Raamid selle ümber on imeõhukesed. Kuna ekraan on suur, siis toetab see pinna kaheks jagamist.

Aku on korraliku 4000 mAh mahutavusega, USB-C laadijaga. Säilinud on tavapärane kõrvaklappide sisend. Seadmel on sõrmejäljelugeja (tagaküljel), valguskeskkonna sensor, digitaalkompass, kiirendusandur ja güroskoop. Mobiili saab panna kaks SIM-kaarti (kui ei kasutata välist mälukaarti).