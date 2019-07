Ettevaatust: Eesti portaalides müüakse autosid nagu siga kotis

Postimehe lihtne uuring Google'i abil andis aga tulemuseks , et alles mõne aja eest nägi see masin ühes USA autopargis välja selline:

Mingit suurele avariile ja hilisemale kokkukeevitamisele viitavat märget auto kirjeldusest aga ei leia ja nii võib ostja saada endale teadmata ohtliku surmalõksu omanikuks. Auto VIN-koodide põhine tausta uurimine on saanud aga omaette internetiäriks ning vaid ühe sellise päringu eest tuleb välja käia ligi 10 eurot.

Maanteeameti seisukoht sellise kuulutusteäri osas on selge: oluline taust olgu kohe väljas!

Ta arvas, et nähtavasti võib tekkida vaidlus selle üle, et müüja väitel polnud ta teadlik varasemast avariist.

Ülaltoodud näite puhul see kahtlus aga paika ei pea. «Jah, on sama auto,» tunnistab autot müüv Ken portaalis algatatud vestluses.

Auto24 juhatuse esimees Margus Tomberg ütles kommentaariks Postimehele, et seadused paraku müüjale selliseid teavitamise kohustusi peale ei pane.

«auto24 on teinud koostööd mitmete ametite ja organisatsioonidega, et korrastada kasutatud sõidukite turgu avaldades sõiduki kohta võimalikult täpset infot, kuid ostjal on siiski kõige suurem roll sõiduki kohta info hankimisel ja tema saaks mõjutada müüjat vastavat infot avaldama,» tõdes ta.