Saudi Araabia ehitab hyperloop'i tunneli

Hyperloop'i kontseptsioon kujutab endast sisuliselt vaakumrongi. Reisjate või kaubaga täidetud kapsel paigaldatakse vaakumtorusse magnetitele hõljuma. Nii puudub kapslil õhutakistus ja hõõrdumine, võimaldades saavutada äärmiselt suuri kiiruseid. Teoreetiliselt on nii võimalik reisida kuni 1200 km/h. Hyperloop on inspireeritud Robert Goddardi vaakumrongi ideest, kuid moodsa kontseptsiooni mõtles välja Elon Musk ja tema SpaceX'i meeskond 2013. aastal.

Hyperloop One rajab Saudi Araabiasse, Jiddahi sadamalinna lähedale 35 kilomeetri pikkuse katsetustunneli, mille juurde ehitatakse ka arendus- ja uurimisasutus ning vajalike komponentide tootmistehas. Ettevõtte sõnul võimaldaks hyperloop liikuda Jiddahist pealinna Ar-Riyāḑi 76 minutiga. Praegu kulub selleks rongiga ligemale 10 tundi. Vaatamata lubadusele on mitmed eksperdid siiski nimetatud tehnoloogia suhtes üpris skeptilised.

Saudi võimude sõnul loodavad nad taoliste ettevõtete ligi meelitamisega luua Jiddahi linna juurde «uue Ränioru» ja muuta selle globaalseks tehnoloogiakeskuseks. Kuna saudidel rahast juba puudust ei tule, siis võivad nad lubada omale igasugu projekte olenemata sellest, kas need tegelikult ka õnnestuvad.

Hyperloop One demonstreeris töötavat hyperloop'i prototüüpi 2017. aasta juulis Nevada kõrbes. Kapsel saavutas toona 500 meetri pikkuses vaakumtunnelis kiiruse 100km/h, mis jäi küll kõvasti alla teoreetilisele tippkiirusele, kuid demonstreeris, et tehnoloogia on tõepoolest teostatav. Suure kiirusepiirangu seadis ka lühike tunnel.