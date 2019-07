FOTO: Telia e-pood

Minu juba ligi kümneaastase arvustajakarjääri jooksul on mu käest läbi käinud väga palju väga häid telefone ja muid vidinaid. Näiteks kogu Samsung Galaxy seeria selle algusest peale ning iPhone’id alates 4S mudelist. Siiani on neist telefonidest kõige eredama mulje jätnud iPhone X, kuid tema trooni on kõvasti kõigutama asunud OnePlus 7 Pro, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalist Digitark.

Aga kuna mõlemad pretendeerivad tšempionitiitlile hoopis erinevates kategooriates, siis vähemalt minu jaoks kuulub parima telefoni tiitel jagamisele nende mõlema vahel. Mis on siis need plussid, mis OnePlus 7 Pro minu jaoks nii kõrgele positsioonile tõstavad. Vaatame lähemalt.

Ekraan

Suur ja särav ekraan on ilmselt esimeseks põhjuseks, miks sellesse telefoni armuda. Teist sellist ekraani pole minu teada veel ühelgi teisel telefonil. Ning seda mitte selle 6,67-tollisele läbimõõdule või 561ppi pilditihedusele, vaid 90Hz ekraanivärskendussagedusele (screen refresh ratio). Enamusel telefonidest (sh Samsung Galaxy-seeriia ja iPhone) on see kõigest 60Hz, mis tähendab, et OnePlus 7 Pro ekraanipilt on erakordselt sujuv.

Suur, detailne, sujuv ja ilma igasuguste sisse- ning väljalõigeteta – siin on tõeliselt raske ükskõikseks jääda. Olgu tegu filmide, mängude või lihtsalt fotodega, telefoni on raske käest panna ning nagu võluväel ilmub see ikka ja jälle pihku.

Kaamera

Suure ja ilusa ekraaniga on nauding ka pildistada – kõik tundub suurem ja ilusam kui päris elus. Ehkki fotohuviliste seas tunnustatud veebileht DxoMark paigutab OnePlus 7 Pro kaamera telefonikaamerate seas alles kolmandale kohale, peale Huawei 30 Pro’d ja Samsung Galaxy S10’t, siis piltide tegemine ja vaatamine on selle ekraaniga lihtsalt lust. Ning tavakasutajale on piltide kvaliteet enam kui rahuldav sh ka hämarapiltide oma. Kasutajaliides on meeldivalt intuitiivne ja lihtne, pildistamisrežiime saab vahetada sõrmega üle ekraani tõmmates. Mõistagi ei suuda kaamera teha imet, kui talle ei anta võimalust fokusseerida või ümberringi valitseb kottpimedus, kuid isegi minusuguse amatööri tehtud fotod kutsusid esile pildistatavate erutus- ja rõõmukilkeid.