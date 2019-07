Jaapani ettevõte hakkab katsetama elektri tootmist ookeanihoovustest

Generaator hakkab toituma Kuroshio hoovusest, mis on üks kõige tugevamaid hoovusi maailmas. Kuroshio hoovus on teoreetiliselt võimeline tootma umbes 200 GW elektrienergiat.

Turbiinide tootmistõhusus on hetkel väidetavalt 50 - 70 protsenti. Praeguste meretuuleparkide tõhusus on võrdluseks 30 - 40 protsenti ja päikesepaneelide tõhusus on 10-15 protsenti.