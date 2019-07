Prantsusmaa kavatseb paigaldada orbiidile relvad ja luua riikliku kosmoseväe

Parly rõhutas, et Prantsusmaa eesmärgiks ei ole algatada kosmoses võidurevastumist, kuid peab vajalikuks oma satelliitide kaitsmist. Neljapäeval välja toodud projektide hulgas on näiteks pisikeste satelliitide parved, mis tiirleks paari kilomeetri raadiuses suuremate satelliitide ümber. Ka on räägitud satelliitidele paigaldatavatest automaatrelvadest. Parly sõnul on selliste süsteemide väljaarendamisel suurimaks väljakutseks raha, sest Prantsusmaa peab töötama kaitse-eelarvega, mis on umbes üks kümnendik USA omast.