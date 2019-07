Bolti ninanips leedulastele: käivitati tõukerataste rent Vilniuses

Leedu keskkonnaministri Kęstutis Mažeika sõnul on 25 protsenti Vilniuses tehtud sõitudest lühemad kui kolm kilomeetrit. «Elektrilised tõukerattad on väga heaks alternatiiviks sõiduautodele, et linnade õhukvaliteet paraneks ning nii panustame ka kliimamuutuste leevendamisse,» ütles ta.