Põhiandmed

Kuna Xiaomi rõhub Mi 9 juures selle võimsusele, tasubki kõigepealt üle vaadata pakutav raudvara. Protsessorina on kasutusele võetud Qualcomm Snapdragon 855 ehk põhimõtteliselt parim võimalik. Seda toetab 6 GB põhimälu, mis on samuti vägagi korralik näitaja. Seega on puhta arvutusvõimsuse poole peal asjad üsna head. Vaid mõned üksikud telefonid pakuvad 8 GB põhimälu. Enamikule peaks piisama ka 128 GB suurustest üldisest salvestusruumist. Kui ei piisa, siis pole aga teha midagi, sest paraku ei saa seda mälukaardi abil suurendada. Siia juurde tuleb aga tõe huvides mainida, et valitud turgudel pakutakse ka 8GB/256GB versiooni ehk tõesti väga võimast aparaati.

Ekraan

Ekraani suuruseks on 6,39“ ning kasutusel on Super AMOLED tehnoloogia. Resolutsiooniks kirjutatakse 2340 x 1080 koos pikslitihedusega 402 ppi. Kuvasuhe on seekord 19,5:9 ehk telefon ei ole nii piklik kui mõned viimase aja konkurendid, vaid pigem traditsioonilisema välimusega. Ekraan ise pakub päris head pilti ja toetab ka HDR 10-t. Loomulikult ulatub see ka igalt poolt korpuse servadeni. Xiaomil on olemas ka esikaamerat ümbritsev kulm, kuid see on tõesti väga väike. Plussina saab ekraani juures esile tuua veel alati sees võimekuse ehk kellaaeg, saabunud teavitused jms on jooksvalt ja pidevalt näha.