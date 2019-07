Kui vanasti salvestusid kontaktid kas telefoni mällu või SIM kaardile ning nende haldamine oli igaühe enda kontrolli all, siis seoses nutitelefonide ajastuga on paljude kasutajate telefoniraamatud selle kontrolli alt väljunud. See tähendab, et kontaktide nimistus kuvatakse sageli ühe nimega kontakte mitu korda. Osad neist on ilma numbrita, teised jälle nimeta ja kolmandad ainult e-posti aadressid. See ei pea aga nii olema ja mõne lihtsa liigutusega on võimalik kontaktide hulgas jälle kord majja lüüa. Järgnevalt annab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark mõned näpunäited, kuidas seda Android telefonide puhul teha.