Kui sa oled nagu meie, siis sulle meeldib telefoniga tehtud pilte teistele näidata. Sellele vaatamata tuleb ette ka neid pilte, mida tahaksid hoida teiste silmade eest, sest need on isiklikud. Ja keegi ei pea nägema 50 eri versiooni põhimõtteliselt samast selfie’st.

Sellistes olukordades tuleb kasuks võimalus pilte peita, eriti, kui majas on lapsed või sõbrad, kes kasutavad sama seadet. Toome välja, kuidas täpselt peita pilte iPhone’is, iPad’is või iPod’is ning lisaks paar rakendust, mis on ka Androidi maailmas kättesaadavad ja aitavad pilte turvaliselt luku taha panna.

Piltide peitmine kasutades sisse-ehitatud võimalusi

Kõige kiirem viis fotode peitmiseks on ühtlasi kõige lihtsam, sest see ei vaja lisaäppe. Selle juures peab arvestama, et pilte saab peita kollektsioonidest, aasta ülevaadetest ja Moments’itest. Peidetud fotod jäävad endiselt nähtavaks, kui läbi vaadata albumeid. Kasutades iCloud Photo Library pilveteenust, siis peidetud fotod jäävad peidetuteks ka teistes seadmetes, kaasa arvatud Mac’is.