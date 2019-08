Saksamaa käskis Google'il inimeste pealtkuulamine lõpetada

See on maksimaalne esialgse keelu periood, mille Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) järgi kehtestada võib.

Firma rõhutas, et inimtöötajatel on ligipääs kõige rohkem 0,2 protsendile heliandmetest ja, et need ei ole seotud kasutajakontodega. Samuti tõi veebihiid välja, et kasutajatel on võimalus keelata andmete kogumine ja neid regulaarselt kustutada.