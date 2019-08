Läheb põnevaks: Huawei tulebki välja oma mobiiliplatvormiga

Seni on Huawei kaustanud maailma levinuimat mobiiliplatvormi Android, mida tootev USA tehnohiid Google i ohi paraku enam peagi Huaweile müüa, kuna see on kantud nn musta nimekirja, kellega Ameerika firmad ei tohi koostööd teha. Lõplik tõde selles osas saabub augusti keskel, mil USA võimud võivad siiski teha mõnele oma firmale erandi.