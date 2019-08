Hüvasti, liiklusvoolu vabandus: kiiruskaamerad tapavad linnaliikluse põhitava

«Mobiilne kiiruskaamera jõuab fikseerida ära ka kolme kõrvuti sõitva auto kiiruse. Ja kui ka sõidurajas on viis sõidukit üksteise järel ehk kokku tuleks 15 sõidukit, siis nad fikseeritakse eraldi ära,» – nii kõlas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse valvespetsialisti Kalev Puidaku mõte eilses «Aktuaalses kaameras».

Tehnoloogia arengu selline tase tähendab, et autojuhtidel pole võimalik enam mitte kuidagi vabandada kiiruseületamist sellega, et liiklusvoog mööda Mustamäe teed või Endla tänavat lihtsalt liikus sellise kiirusega. Trahvi saavad kätte kõik, kes enam kui 50 km/h kiirusega sõidavad.

Võib arvata, et selline asjade käik tekitab esmalt «pidureid» oluliselt juurde ning sellega seoses ka sõelujaid, kes neist mööduda üritavad, pikas perspektiivis muudab aga lihtsalt liiklusvoo aeglasemaks. See ongi kiirusekaamerate kasutuselevõtu mõte.

«Linnas on kehtestatud piirkiirus 50 km/h ja seda tuleb ka järgida. Kuna kaamera mõõdab kiirust automaatselt ja mitmel rajal, siis saavadki karistada kõik, kes kiirust on ületanud. Ja nii ju peabki olema, kui rikutakse seadust,» ütles maanteeameti liiklusekspert Villu Vane Postimehele.

Maanteeameti sõnul sõnum on sama, mida ütles eilses saates Kalev Puidak: eriti ohtlik on autojuhtide kiiruse ületamine just jalakäijatele.

«Väga suur vahe on selles, kas me sõidame 50 km/h või 65-70 km/h, sest kui jalakäijatega nendel kiirustel midagi juhtuma peaks, siis kiirusel 65-70 km/h on kokkupõrkel jalakäijaga küsitav mitte vigastuste raskusaste, vaid kas ta ellu üldse jääb,» sõnas Villu Vane.

Villu Vane rõhutas, et maanteeamet ja politsei ei ole kunagi soovitanud ületada kiirust, olgu siis liiklusvooluga kaasa minnes või üksinda. Tema sõnul tulebki kiirust mõõta seal, kus on toimunud õnnetused, on oht õnnetuste toimumiseks, lisaks kohtades, kus ületatakse kiirust ja ka seal, kus tavapatrullil on võimatu kiirust ületanud juhti peatada.