Digiregistratuuriga liitus tähtajaks 13 haiglat ja selgus üks hirmus asi

Näiteks selgub, et kogu Eesti riiklikus meditsiinisüsteemis on järgneva kuu aja jooksul pakkuda rahvale «koguni» kolm ortopeedi vastuvõtu aega. Tegemist on PERHi tasuliste aegadega septembri alguses ühe tunni jooksul. Hirmuäratav tõsiasi 1,5-miljonilise rahva kohta.