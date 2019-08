FOTO: Telia e-pood

Uue teleri soetamine ei pruugi olla kerge ülesanne. Erinevaid tootjad, tehnoloogiad ja termineid on palju, hinnaskaalast rääkimata. Kokkuvõttes soovib aga pea iga ostja saada oma raha eest võimalikult head seadet, mis peab lisaks ka üsna kaua vastu pidama, kuna telerite keskmine kasutusaeg on pigem rohkem kui viis aastat, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Hinnaskaala kõrgemas otsas asuvad televiisorid pakuvad suurepärast pilti, mitmeid lisavõimalusi ning näevad ka ise väga head välja, kuid nagu öeldud, maksavad üsna palju. Seetõttu ei tule valik lihtsalt ning eelnev uurimustöö ja omadustega tutvumine kulub igati marjaks. Seega tutvustamegi pisut lähemalt Samsungi ja LG tippude sekka kuuluvaid ekraane Q85R ja SM90. Valikus on just need, kuna oma olemuselt on tegemist võrreldavate tehnoloogiatega ning nii-öelda otseste konkurentidega. Olgu veel öeldud, et juttu on LED LCD ekraanidest, mida on erinevate vahekihtidega täiustatud ja OLED kui selline jääb seekord kõrvale.

Samsung QLED ja LG NanoCell

Kõigepealt veidi kasutatavast ekraanitehnoloogiast. Põhimõtteliselt on mõlemad tootjad tavalist LCD ekraani paremaks muutnud, lisades paneelile erilisest materjalist kihte, mille tulemusena paranevad värvid, kontrast ja vaatenurk.

Samsungi QLED baseerub Quantum dot nimelisel lahendusel, mis siis tähendab nanokristallide vahekihti paneelis. See võimaldab parandada värviedastust ehk saavutada väga teravat ja täpsete värvidega pilti. Kõik toonid on vajadusel kirkad ja vabad nii-öelda pleekinud efektist. Kõrge on ka kontarst, valge on tänu taustavalgusele väga hele ja must värv jällegi väga tume. Vaatenurk on põhimõtteliselt 180 kraadi.

LG Nano Cell ekraan on põhimõtteliselt sarnane. Ka siin pakub teler väga puhtaid värve ja suurt vaatenurka tänu sellele lisatud nano osakeste kihile. See neutraliseerib väga edukalt taustavalguse üleliigse „lekkimise“ ning tõstab värvide täpsust. Ka nurga alt vaadates ei muutu pilt põhimõtteliselt üldse ehk värvid püsivad samasugused seni kuni pilti veel näha on. Koos ekraani taha pagutatud taustavalgustuse ja väga täpse pildi juhtimisega on saavutatud pilt tõesti väga-väga ilus.