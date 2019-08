On oluline, et alati, kui tuju tuleb, oleks midagi head kuulata. Spotify’l on miljoneid lugusid, mida kasutajad saavad kuulata niipalju, kui tahavad. Kuid kellel on aega, et kõigisse neisse kaevuda ja välja valida parimad? Playlistide koostamine käsitsi, lisades lugusid ükshaaval, võtab kõvasti aega, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.