Samsungi uue spordikellaga saab helistada

Kui välimusel on Active 2 eelkäijale sarnane, siis tehniliselt on edasiarendusi olnud tõesti palju.

Galaxy Watch Active 2 on saadaval kahes suuruses – 44 ja 40 mm - ning valikus on niisiis ka LTE toega mudel, et sellega soovi korral kõnesid teha või muusikat streamida ilma, et telefon peaks läheduses olema. Kella saab kasutada ka kaugjuhtimispuldina telefoniga pilte tehes.

Mõlemat kella on omakorda võimalik muretseda kahest materjalist korpusega – kergem alumiiniumist või raskem roostevabast terasest. Alumiiniumist mudeliga on karbis kaasas mugav kummist käerihm ja terasest mudelil nahast käerihm, mida on jätkuvalt võimalik kõigil mudelitel ka vahetada.

LTE ehk eSIMi toega on kella terasest mudelid.

Kui kella sihverplaadil on Samsungi nutikelladel varem olnud füüsiline metallist ring, millega kella eri funktsioonide vahel liikuda, siis nüüd on see digitaalne ja funktsioonide vahel liikumiseks tuleb keeramisliigutust teha ekraanil. See lubab terve kella esikülje katta ekraaniga.

Jätkuvalt on kellal Super AMOLED ekraan ja võimalik on valida üle 39 eri treeningu tüübi vahel, mille hulka kuuluvad näiteks jooksmine, kõndimine, rattasõit, ujumine või sõudmine. Uuendatud on ka kella sensorid tagaküljel, mis suudavad nüüd koguda infot kasutaja tegevuse kohta kiiremini. Lisaks on kell ka IP68 reitinguga veekindel.

Kell ühildub nii Android kui ka iOS operatsioonisüsteemiga seadmetega.

Galaxy Watch Active 2 tuleb Eestis müügile septembris ja värvivalikus on hõbedane, must ja kuldne.

Tehnilised andmed