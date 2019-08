Video ja fotod: selline on Samsungi uus äritelefon Galaxy Note10

Käime põhiomadustest lühidalt üle.

Telefonid on väga suure ekraaniga: tavamudeli diagonaali pikkuseks on 6,3 ja plussmudeli oma 6,8 tolli. Ekraanitehnoloogiaks on mõlemal AMOLED ning pikslitihedus on Note10-l 401 ja 10+-l 498 pikslit tolli kohta. Mõlemad vägad head näitajad. Seadmed on nii eest kui tagant kaitstud uusima ja tugevaima Gorilla Glass 6 kaitseklaasiga.

Galaxy Note10+ FOTO: Aivar Pau

Mis puutub kaameratesse, siis põhikaameral on objektiive kolm: 16 MP ultra lainurk (ava suurusega f/2.2), 12 MP lainurk (f(1.5-2.4) ja 12MP telefoto kaamera (f/2.1)tavapiltide tegemiseks.

10+ versioonil on lisaks kõrval sügavusandur tausta paremaks hägustamiseks. Seega megapiklseid on üllatavalt vähe – ootame huviga seadmete testimise võimalust.

Galaxy Note10+ kaamerakomplekt FOTO: Aivar Pau

Samuti on videote tegemisel võimalik kasutada uut Zoom-In Mic lahendust, mis võimendab heli salvestamist nendest asjadest, mis on kaadris ning jätta kõrvalise heli välja. Näiteks kontserdil olles salvestab telefon automaatselt paremini laval toimuvat ja jätab publikumüra kõrvale. Uuendusena saab bokeh-efekti lisada ka mobiiliga filmitavatele videotele.

Selfie-kaamera on paremast nurgast taas liikunud esikülje keskossa. Sellel on megapiksleid 10, ava suuruseks on f/2.2 ning ka sellega saab teha hägustatud taustaga fotosid. Hämarates oludes pildistamiseks mõeldud Night Mode nüüd toodud ka esikaamerale.

Loomulikult on Galaxy Note10 telefonil jätkuvalt olemas S Pen puutepliiats, mis lubab otse telefoni – sealhulgas videotele - märkmeid teha ning üle blutetoothi ka kaamerat ning teisi äppe kaugjuhtida. Air Actions tarkvara SDK on saadaval ka arendajatele, et need saaks soovi korral huvitavaid viise pliiatsi kasutamiseks ka ise lisada.

Uuendusena on telefonil Handwriting to Text funktsioon, millega saab pliiatsiga kirjutatud teksti automaatselt digitaalseks muuta.

Muudest näitajatest on Galaxy Note10 telefonil 3500 mAh aku, Galaxy Note10+ mudelil aga 4300 mAh. Telefonidel on vastavalt 8GB ja 12GB muutmälu (nii palju pole seda ühelgi teisel mobiilil varem olnud) ning kuni 256GB ja kuni 512GB salvestusruumi.

Suurem Galaxy Note10+ telefon toetab ka uut Super Fast Charging (45W) kiirlaadimist, millega saab aku päevaseks kasutamiseks täis laadida vaid 30 minutiga. Jätkuvalt saab telefoni kaudu Wireless Powershare funktsiooniga juhtmevabalt laadida ka teisi seadmeid, asetades need seadme tagaküljele.

Kummalisim uuendus on kindlasti see, et Samsung on ära kaotanud kõik juhtnupud paremalt ehk pöidlaga juhitavalt küljelt. Ja nii on nii sisselülitamise kui helinupud paremal küljel. Kusjuures seda power-nuppu peaks saama seadete alt ka programmeerida erimevate äppide (sh Bixby) juhtimiseks.

Teise kahtlasevõitu uuendusena on ära kaotatud klassikaline kõrvaklappide sisend ja nii tuleb muusika kuulamiseks kasutada juhtmevabasid klappe või selliseid, mille otsik sobitub USB-C laadimisavasse.

Igal juhul on uus seade eelkäijaga võrreldes õhem, kergem ja kitsama raamiga. Jätkuvalt on see vee- ja tolmukindel.

Ahjaa, Euroopas müüakse seadet Exynos 9825 protsessoriga ja USAs ikka Snapdragoniga. Põhjuseks 5G standardite erinevus ja kuuldavasti on 10+ mudelist tõesti ka 5G versioon tulemas. Eriti oluline soomlastele, kus esimesed 5G võrgud juba püsti.