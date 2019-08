Ametlik: Harjumaa hakkab ATKO liine välja suruma

Harjumaal ühistranspordiliiklust korraldav MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus andis teada, et lõpetab alates 2. veebruarist 2020 ATKO Liinidega lepingu seitsme läänesuuna liini teenindamiseks ning annab need üle konkurendile AS SEBE.