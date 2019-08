Eksperdid hämmingus: sadu ID-kaarte on tabanud uus müstiline rike

Ta pöördus murega politsei teeninduskeskusesse, kus oldi olukorraga tuttav ning kõlas ka lause, et ta polnud suhugi esimene, kellel selline mure on.

«Meie peres juba kaks kaarti nii rikki läinud ning ei julgegi enam ID-kaarti tanklates ega ka mujal kasutada. Uue ID-kaardi tegemine võtab umbes kol, nädalat, panka sisse ei saa, arvete maksmiseks tuleb raha kellelegi teisele kanda. Kas poleks lihtsam inimesi hoiatada, et nad endale tanklates eraldi kliendi- või sooduskaardi teeks, mitte ei kasuta selleks ID-kaarti,» oli pöörduja kuri.

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) eID valdkonna juht Margus Arm tunnistas Postimehele, et sel aastal on lukustunud ehk muutunud elektrooniliselt kasutuskõlbmatuks 164 ID-kaarti, mida kasutati kas kliendikaardina või erinevates e-teenustes. Uut tüüpi ID-kaarte oli nende seas 78, seega ei ole asi nende füüsilises tootjas vaid ID-kaardi tarkvaras.

«Oleme lukustunud kaardiomanikelt küsinud, milliseid teenuseid nad kasutasid, ning saanud muud vajalikku tehnilist infot kaartide kasutamise kohta, kuid siiski ei ole meil veel õnnestunud välja selgitada lukustamise põhjust. See võib peituda väga erinevates asjaoludes ja nende kokkulangemises, näiteks ID-kaardi lugejas, kasutaja arvutis, tarkvaras, uuendamata operatsioonisüsteemis, e-teenuse pakkujas või muus. Otsime probleemile lahendust,» rääkis Margus Arm.

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on kõik lukustunud kaardid tasuta välja vahetanud.

Tänavu on PPA väljastanud üle 200 000 ID-kaardi. Kokku on elektroonilises kasutuses rohkem kui 800 000 ID-kaarti ning praegu kasutuses olevaid ID-kaarte on 1,3 miljonit.