Microsofti töötajad kuulavad pealt Skype'i vestlusi

Tehnoloogiaportaal Motherboard paljastas kolmapäeval, et nende valdusesse on sattunud ettevõtte sisesed dokumendid, audiofailid ja ekraanitõmmised, mille järgi kuulavad Microsofti töötajad vahetevahel pealt eraviisilisi Skype'i vestlusi, kus kasutatakse tõlkimist. Pealtkuulamise eesmärgiks on parandada tõlgete kvaliteeti. Skype'i kasutajatingimsutes pole otseselt mainitud, et inimesed võivad kõnesid pealt kuulata.