FOTO: Telia e-pood

Tänapäeva nutitelefonide maailmas, kus ilma teevad suured ekraanid ja meeletult palju arvutusvõimsust on nuppudega ja lihtsalt helistamiseks mõeldud seade muutunud haruldaseks. Samas aga ei ole mitte kõigile seda nutikust alati vaja ning eelistatud on seade, millega saabki vaid helistada ning mille aku seejuures pikalt kestab. CAT B30 just selline ongi, lisaks on see veel tolmu-, vee- ja põrutuskindel, kirjutab Mart Laanemägi tehnoloogiaportaalist Digitark.

Omadused

Pakutavate võimaluste ja funktsionaalsuste poolest on B30 äärmiselt lihtsakoeline. Lühidalt on tegemist nuppudega telefoniga, millega saab helistada ja sms-e saata ja enam-vähem sellega ka asi piirdub. Rangelt võttes on aga sellised enam-vähem kõik nuputelefonid. Veidi uhkematest omadustest võib mainida bluteooth võimekust, ehk telefoni saab ühendada auto käed-vabad seadmega. Põhimõtteliselt on olemas ka kaamera, kuid selle tehtavad pildid on pehmelt öeldes kesised. Veel on seade varustatud taskulambiga ning kuulata saab kõige tavalisemat FM raadiot. Selleks viimaseks toiminguks tuleb aga ühendada kõrvaklapid, sest need töötavas ka antennina.

CAT-i eripäraks on hoopis robustne ja tugev korpus. See on kummine, mis tähendab, et telefon istub hästi kätte ja ei ole libe. Veel talub see lööke ning põrutusi. Väidetavalt võib telefoni ilma fataalsete tagajärgedeta kuni 1,8 meetri kõrguselt maha kukutada, kuid seda me igaks juhuks siiski järgi proovima ei hakanud.