Tõenäoliselt ajalooline Huawei P Smart Z: uhkustamiseks lahe

«P nagu pop-up kaamera ja Z nagu Z generatsioon» - nii tutvustab tootja ise oma hetkel uusimat mobiili.

Ainus tõsiselt uudne kogu seadme juures ongi just see kaameramehhanism. Kui selfie-kaamera nuppu vajutada, suriseb see väikese elektrimootori abil ülaservast välja. Lahe on see küll, noortel hea võimalus hetkeks seda nii olulist saavutada – kaaslaste tähelepanu võita.

Ega sel mootoril suurt muud mõtet polegi. Mingit erilist kvaliteeti see fotodele juurde ei anna. Ekraani serval vabanes nüüd küll objektiivi arvelt haavlisuurune pind, kuid kes seda serva ikka nii väga vahtis, nii et sellepärast polnud küll vaja hiina arendajatel vaeva näha. Pigem võib olla selle pärast, et konkurendil Samsungil kuu varem sama lahendusega seade juba päevavalgust nägi.

Olgu märgitud, et Huawei tagab selle kaamera väljumise korpusest kuni -20 kraadise külmaga.

Nii selfie- kui tagakülje duubelkaamera on Huawei enda toodang, megapiksleid kummalgi 16, ava suurus korralik/1.8 ning teevad täiesti keskmisi fotosid, ei midagi erilist. Põhikaamerat toetab 2 MP lähedussensor udustatud tausta tekitamise võimaldamiseks.

Huawei P Smart Z FOTO: Aivar Pau

Küll aga on eriliselt suur telefoni TFT LCD ekraan, see on mõnusalt lame ja diagonaali pikkuseks koguni 6,59 tolli. Pikslitihedus on keskmine 391 ppi. Väga mõnus lugemiseks, video vaatamiseks ja mängimiseks. Paraku tähendab see ühtlasi, et telefon on üle keskmise raske ja kaalub peaaegu 200 grammi, spordipüksid kisub selline tegelane taskusse pannes rebadele.

See seade võib kujuneda ajalooliseks aga hoopis teisel põhjusel kui kaamera või suur ekraan – nimelt võib olla tegemist viimase Huawei seadmega, mida veab ametlik ja täisväärtuslik Androidi operatsioonisüsteem. Asi selles, et see mobiil jõuti ladudesse valmis toota enne maid, mil USA oma ettevõtetel Huaweile tark- ja riistvara müügikeelu peale pani. Nii töötabki selles seadmes aus ja uus Android 9.0, millele Huawei on ise peale ehitanud oma kasutajaliidese EMUI 9 (selle ainus mõte on selles, et kõik äpid on toodud avakuvavaadetesse, mida eraldi rakenduste jaotisesse).

Pole välistatud, et kõik järgmised Huawei mobiilid jooksevad juba HongMeng nimelisel platvormil. Ka see põhineb Androidil - vabavaralisel ja poolpidusel -, ent kõik rakendused peaksid siiski tööle hakkama ka sellel.

Tehnilise poole peal on P Smart Z igav nagu öö: 4GB RAM, 64 GB salvestusmälu, Huawei enda toodetud protsessor Kirin 710F, sõrmejäljelugeja, NFC ja bluetooth, uut tüüpi USB-C laadimissisend. Aku on siiski võimas ja vastupidav – 4000 mAh on mahutavus ja nii suure ekraani puhul ei tuleks väiksem näitaja ka kõne alla. Mobiili saab panna kaks SIM-kaarti (kui ei kasutata välist mälukaarti).

Suur puudus on veekindluse puudumine, eriti lastele ja noortele kui peamisele sihtrühmale mõeldes.

Huawei P Smart Z FOTO: Aivar Pau