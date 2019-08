Robotid sinu kodus: targad masinad akna taga, aknal ja põrandal

Ulmekatest tuttavad inimesekujulised robotid, mida ennustati meie tuppa kaaslasteks saabuvat 21. sajandi künnisel, pole siiski tulnud päris niimoodi. Küll aga ei osanud keegi möödunud aastatuhandel ennustada, et robotid tulevad nii, nagu juhtus 2002. aastal. Paljutähendusliku nimega firma iRobot tuli välja Roomba tolmuimejatega. Need olid esimesed intelligentsed kodumasinad, mis ise targalt korteri või elumaja ära kaardistasid ja asusid siis süsteemselt tolmu vastu võitlema – sujuvalt kõiki pindu üle käies, vältides takistusi ja korduvat puhastamist.

Praegugi veel ei näe me humanoide kodus, lapp käes, ringi askeldamas, see aeg tuleb ilmselt millalgi hiljem. Selle asemel on meil Roomba robotite sarnaseid seadmeid aina enam eri kodutöid tegemas.