Video: Venemaal plahvatas õnnetusse sattunud Tesla

Õnnetusse sattunud Tesla mudel pole hetkel veel selge, kuid Instagrami pandud video põhjal võib öelda, et see on kas Model S või Model 3. Kohaliku meedia teatel juhutis sõidukit 41-aastane mees, kellel olid kaasas lapsed. Ta kasutas kokkupõrke hetkel juhiabi süsteemi, kuid tema käed olid väidetavalt siiski roolil. Tesla põrkas kokku vasakus suunavööndis liikunud puksiirautoga.