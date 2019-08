Samsung Galaxy Note 10+ on uus kaameratšempion

Veelgi enam – ka Note 10+ selfie-kaamera tõusis vastavas tabelis 99 punktiga uueks liidriks ja lükkas teisele kohale Asus ZenPhone 6-e, millel on 98 punkti.

Galaxy Note 10+ 5G-l on samad kaameraspetsifikatsioonid, mis ilma 5G-ta Note 10+-il. See viimane on eelmüügis juba ka Eestis.