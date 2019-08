FOTO: iStock

Nagu ikka sel ajal igal aastal, hakkavad kuuldused järgmisest iPhone’st kuhjuma ja tekivad teatud eeldused ja ootused. Viimase info kohaselt tuleb iPhone 11 kahes suuruses, OLED ekraaniga, pakkudes kõigil versioonidel sama resolutsiooni. Lisaks lainurk kaamerat, paremat selfie-kaamerat, ilmselt mõnda ägedat uut funktsiooni ja tagatipuks: tuttavat laadimist läbi Lightning-ühenduse, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Just see viimane on inimesi sotsiaalmeedias kõige rohkem puudutanud. USB-C on standard, mille kõik teised tootjad peale Apple’i on kasutusele võtnud kui hea ja toimiva lahenduse telefoni laadimiseks ja ühendamiseks. Jäämine Lightningu juurde valmistab paljudele teatava pettumuse.

Tõenäoliselt on iPhone su uuematest seadmetest ainus, mida ei saa laadida läbi USB-C ja võiks ju eeldada, et Apple tuleb lõpuks sel aastal trendiga kaasa ja loobub oma Lightning’ust, kuid see on siiski kaheldav.

Kui kuulujutud paika peavad, siis jätab Apple tuttava laadimispesa alles. Mistahes pordi muudatus on kasutajatele alai traumaatiline ja häiriv. Nii võib telefonitootjast aru saada, nad ei taha, et kliendid pahaseks saaksid.

Lisaks on ajalugu näidanud, et sedalaadi muutused on talutavamad, kui need tulevad mõne teise suurema muudatusega koos. Toetudes mitteametlikele kuuldustele, siis iPhone 11 ei hakka välja nägema eriti teistsugune eelmisest, seega ei taha suurfirma inimesi muutustega laadimisel šokeerida.