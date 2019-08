Proovisime järele: OnePlus 7 on turu üllatavaim mobiil

Alustamegi akust. Selle kirjatüki valmimise hetkel on viimasest aku täislaadimisest möödunud 44 tundi ehk sisuliselt kaks ööpäeva äppide aktiivset kasutamist, kuid olen akut suutnud tühjendada vaid 20 protsendini. Näitaja, mis teeb kordades silmad ette mis iganes teisele müügil olevale nutitelefonile, millest mõni tühjeneb juba tööpäeva lõpuks.

Aku mahutavus ei olegi seejuures rekordiline, üle keskmise 3700 mAh. Kui ju siis on OnePlus suutnud oma kasutajaliidest sedavõrd optimeerida ja kasutuid protsesse tappa, et akut kulumine on viidud miinimumini. Ainult juhtmevabalt laadida seda ei saa, nii et väike puudus siiski.

Teiseks tahan kiita sõrmejäljelugejat. Raudselt kogu turu kiiremini toimiv on see. Piisab vaid hetkelisest toksamisest, kui ekraan välgukiirusel sisse lülitub. Toksata tuleb seejuures ekraani allosa - sinna on see sisse ehitatud.

Sõrmejäljelugeri kasutamine on aga muutunud sisuliselt hädavajalikuks iga mobiili puhul, kuna üha enam äppe seda nõuavad – olgu või kodumaised Swedbank ja LHV kontoseisu kiireks nägemiseks ja maksete tegemiseks. Seega pääsu pole ja selle funktsionaalsuse kiire toimimine on hädavajalik.

Ja muidugi protsessori kiirus. Taustatööd teeb uusim Snapdragon 855 ja seda abistab koguni 8GB RAM (osadel ka 6) -mälu. Ei mingeid äppide hangumisi või hakke vaadete kerimisel. Tarkvaraplatvormiks on uusim Android 9, millele OnePkus on peale ehitanud tagasihoidliku Ofygen OS kasutajaliidese. Tavakasutajale sellest teadmisest piisabki.

Mulle jätkuvalt väga meeldib OnePlusi spetsiaalne lükandklahv heli juhtimiseks.

FOTO: Avar Pau

Pole vaja mingisuguseid menüüde avamisi ja helinuppude pikalt allhoidmisi, et täiesti hääletud seadet vibreerimise või täishääle režiimi üle viia. Mõistlik otsus on olnud see nupp alles hoida.

Kõik vajalikud tehnoloogilised lahendused on telefonil olemas – NFC, blutetooth, lugemis- ja mängimisrežiim, mobiilse andmeside jagamine ehk ruuteri funktsionaalsus.

Ja see mobiil teeb kõige paremat heli, kui klappideta filmi vaadata või mänge mängida. Kui reeglina on heli ikka ühele küljele «kaldu», siis OnePlus on ehitanud nii korralikud Dolby Atmos kõlarid mõlemale poole telefoni otsa, et tulemuseks on mobiilituru vaata et parim helilahendus. Klassikalist kõrvaklapisisendit sellel mobiilil pole, nii et kasutada tulen juhtmevabasid või USB-C otsikuga klappe.

Optic Amoled ekraan on väga korraliku 402 ppi pikslitihedusega ning selle diagonaali pikkuseks on 6,41 tolli. Ehk siis korralikult suur ja sisuliselt ilma kasutute äärteta telefon. Ekraan näitab kerge liigutamise või toksamise peale ka lukustatud olekus kellaaega ja äppide märguandeid. Veidi kergem võiks see seade küll olla – kaalub see üleni Gorilla Glass 5 kaitseklaasiga kaetud seade 182 grammi, mis on õige pisut palju.

Mis puutub pildistamisvõimekusse, siis sellega on nii ja naa. Megapiksleid on duubelkaameral tohutult – koguni 48+5 ning see teeb suurepäraselt teravustatud ja värve hästi esiletoovaid fotosid. Mõni näide:

FOTO: Aivar Pau

FOTO: Aivar Pau

Miks ma ütlen nii ja naa? Kuna ma ei suutnud kuidagi teravustada metsa kohale tõusvat kuud, mis iganes režiimi või suurenduse ma ka ei valinud või kuhu iganes ekraanil teravustamiseks ei toksanud, oli tulemuseks ikka udukogu:

FOTO: Aivar Pau

Aga eks pean veel proovima, võib olla profirežiimist kasu.