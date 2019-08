Esimesed fotod: selline saab olema uus KIA Mohave

Näeme piltidelt, et esmalt märtsis Seoli autonäitusel esitletud ja tõenäoliselt septembris välja tuleval autol puudub igasugune viide KIA-le. On vaid suur ja uhke kiri Mohave, keerukujuline logo esivõrel.

Küll aga näeme neljapesalisi LED-esitulesid. Mootori omadustele viitab fotodel V6 3.0 ja maastikusõiduks sobivale veojõule 4WD. Arvatakse, et tegemist saab olema diiselmootoriga, millal võimsust 256 hj ja mida juhib kaheksakäiguline automaatkäigukast. KIA ise nimetab masinat «Mohave the Matser».

USAs on varem Mohavet müüdud nime Borrega all, aastal 2009 vahetati see Sorento vastu.