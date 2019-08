FOTO: Telia e-pood/ Motorola

Nende telefonide aku vastupidavus on praegu müügisolevatest kõige parem, kirjutab Hardi Keerutaja tehnoloogiaportaalist Digitark.

Sel aastal on uusimatesse nutitelefonidesse jõudnud mitmeid uusi võimalusi – 5G, volditav ekraan, ekraani sees asuv sõrmejälje lugeja, korpusest välja liikuv kaamera jne. Me ei tea veel, kas need uued trendid on siin selleks, et jääda või vaibuda, kuid üks on telefoni puhul vaieldamatult oluline, nimelt võimalikult kauakestev aku.

VIIMANE ASI, MIDA TELEFONIST OOTAKS, ON AKU TÜHJAKS SAAMINE SIIS, KUI SEDA OLEKS HÄDASTI VAJA.

Tänapäevased telefonid peavadki tavaliselt terve pika päeva vastu, seda mõõduka kasutamise juures. Kasutades telefoni terve päeva jooksul aktiivselt, võib aga tekkida vajadus vahepeal laadida. Akud väsivad aja jooksul. Mida kauem on telefon olnud, seda kiiremini aku tühjaks saab. Kui aku on tühi, siis on kogu telefon samahästi kui kasutu.

Kui tundub, et su telefoni aku on jäänud kuhugi 90ndatesse aastatesse ja ei kesta piisavalt kaua, siis sa pole üksi. Kui kauakestev aku on sinu jaoks prioriteet, siis järgnevad telefonid on saanud muljetavaldava skoori just selles. Akusid testiti lennurežiimil, mängides videosid ilma katkestamata kuni telefoni kustumiseni.