Tele2 hakkas vahendama tasulist pilveteenust

Kiliaro vastus sellele kõlab nii: «Kas olete kuulnud ütlust, et tasuta lõunaid ei ole olemas? Tasuta pilvesalvestusteenused on enamasti (julgeme isegi öelda, et alati) mingisuguse konksuga. Salvestusruum on kas väga piiratud ja/või pildid surutakse üles laadides kokku. Mõned teenused sunnivad teid kasutama ainult nende tooteid, samas kui Kiliaro soovib olla iseseisev platvorm ja võimaldab Sinul valida, millist telefoni, tahvelarvutit või arvutit soovid kasutada.»