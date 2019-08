Tehnikaajakirjanik kaotas 30 000 väärtuses krüptoraha

Konkreetsemalt kasutas ta oma krüptoraha – ethereumide - hoidmiseks keskkonda myetherwallet.com. Oma privaatvõtmest tegi ta füüsilise koopia ja hoidis seda oma Gmaili mustandites, et see oleks kogu aeg käepärast.

Kui ta oli lasknud oma krüptirahakoti suurusel kasvada umbes 25 000 naelani, logis ta keskkonda sisse ja avastas üllatusena, et … see on tühi.